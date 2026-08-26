27/08/2026
ContilNet Notícias Logo
27/08/2026
ContilPop
Lito Sousa chora ao falar do filho após diagnóstico de doença rara: “Queria mais tempo”
Morre Tim Curry, astro de “The Rocky Horror Picture Show”, aos 80 anos
Miss Brasil 2026 perde o título após descumprimento contratual
Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela
Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Confira as previsões do horóscopo para esta quarta-feira
Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio
Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026

Energia é restabelecida em municípios do Acre após interrupção

Fornecimento foi normalizado após equipe realizar a substituição de equipamento na linha de transmissão

Por Anieli Amorim, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Energia é restabelecida em municípios do Acre após interrupção
Fornecimento de energia foi restabelecido após substituição de equipamento na linha de transmissão que abastece os municípios afetados/Foto: Reprodução

O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido na noite desta quarta-feira (26) nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, após uma interrupção que afetou moradores da região.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo a Energisa, a falta de energia foi provocada por um problema em um equipamento da linha de transmissão responsável pelo abastecimento dos municípios.

A empresa Z Energia, responsável pela operação e manutenção da rede, realizou a substituição do equipamento na Subestação Rio Branco para recompor o sistema.

Mais cedo, a governadora do Acre, Mailza Assis, informou que havia entrado em contato com o presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, para cobrar prioridade no restabelecimento do serviço e informações sobre as causas da interrupção.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.