Fornecimento foi normalizado após equipe realizar a substituição de equipamento na linha de transmissão

Fornecimento de energia foi restabelecido após substituição de equipamento na linha de transmissão que abastece os municípios afetados/Foto: Reprodução

O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido na noite desta quarta-feira (26) nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, após uma interrupção que afetou moradores da região.

Segundo a Energisa, a falta de energia foi provocada por um problema em um equipamento da linha de transmissão responsável pelo abastecimento dos municípios.

A empresa Z Energia, responsável pela operação e manutenção da rede, realizou a substituição do equipamento na Subestação Rio Branco para recompor o sistema.

Mais cedo, a governadora do Acre, Mailza Assis, informou que havia entrado em contato com o presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, para cobrar prioridade no restabelecimento do serviço e informações sobre as causas da interrupção.