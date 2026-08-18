Entre rios, floresta e canções, “Sotaque Acreano” celebra a identidade do Acre

“Sotaque Acreano” é, na verdade, um mergulho na própria identidade cultural do estado

Entre os protagonistas está Franklin Pinheiro, nascido em Sena Madureira | Foto: Cedida

Há músicas que simplesmente se ouvem. Outras, porém, carregam histórias, memórias, lugares e sentimentos. É nessa segunda categoria que se encaixa “Sotaque Acreano”, espetáculo que reúne artistas de reconhecida trajetória para celebrar a identidade musical do Acre e a riqueza cultural da Amazônia.

O projeto é, acima de tudo, um encontro de sonoridades e narrativas. No palco, diferentes experiências se cruzam para revelar um pouco do que existe por trás da música produzida na região: a floresta, os rios, os sotaques, as lembranças, a cultura popular e a maneira singular de um povo enxergar e traduzir a Amazônia.

Entre os protagonistas está Franklin Pinheiro, nascido em Sena Madureira, músico e compositor com sólida trajetória em Rio Branco e reconhecido pelo trabalho de valorização da música regional.

Também integra o espetáculo Graça Gomes, nascida em Rio Branco, intérprete e compositora acreana que construiu uma longa trajetória artística dedicada à divulgação da música produzida no estado.

Completa o trio de artistas Sávio Augusto, músico e compositor paraense que encontrou na Amazônia uma fonte permanente de inspiração e traduz, por meio de suas melodias, a força, a beleza e a sensibilidade da região.

Mas a força de “Sotaque Acreano” não está apenas nas vozes. Está também no ritmo.

Um dos responsáveis por essa pulsação é João Gabriel Brito, nome respeitado da música instrumental e da cultura de raiz no Acre. Pesquisador, educador e instrumentista com mais de duas décadas de estrada, ele se tornou uma referência da percussão acreana.

João Gabriel é daqueles músicos que não apenas acompanham uma canção. Ele ajudam a construir sua identidade. Seus instrumentos parecem traduzir o próprio movimento da floresta, dando ao espetáculo o pulso necessário para que cada música encontre sua força.

No piano e nos teclados está Cleison Rezende, músico com larga experiência na cultura musical acreana, contribuindo para a construção das atmosferas e das nuances que compõem o espetáculo.

E se no palco o público vê artistas e instrumentos, nos bastidores existe uma equipe responsável para que toda essa experiência aconteça.

Na iluminação está Luis Carlos, o Rabicó, profissional com ampla experiência como operador de luz. Na sonorização, Guga, presença constante nos grandes eventos realizados em Rio Branco.

Ana Lúcia atua como cuidadora e auxiliar de produção, enquanto Lincoln, um dos mais renomados profissionais da Língua Brasileira de Sinais, garante a acessibilidade do espetáculo por meio da interpretação em Libras.

A produção é assinada por Paulo Arantes, responsável pela condução de um projeto que vai além de uma apresentação musical convencional.

“Sotaque Acreano” é, na verdade, um mergulho na própria identidade cultural do estado. É música que encontra memória, poesia que encontra território e artistas que transformam suas experiências em uma narrativa coletiva.

Depois da apresentação realizada no dia 13 de agosto, às 19h30, no Teatro de Arena do Sesc, no Centro de Rio Branco, o espetáculo terá novas apresentações.

No dia 26 de agosto, às 19h30, será a vez da Escola de Música do Acre receber o projeto. Já no dia 3 de setembro, também às 19h30, o encontro acontece no Cine Teatro Recreio.

E há uma boa notícia para quem aprecia a cultura acreana: todas as apresentações têm entrada gratuita.

Mais do que assistir a um show, o público terá a oportunidade de conhecer e reconhecer sons que fazem parte da história do Acre.

Porque um sotaque não está apenas na maneira de falar. Ele também pode estar no ritmo, na melodia, na batida do tambor, na voz de um compositor e na lembrança de quem cresceu ouvindo as histórias da floresta.

E é justamente esse sotaque, musical, amazônico e profundamente acreano, que o espetáculo pretende levar ao público. “Sotaque Acreano” é a música do Acre contando a própria história.