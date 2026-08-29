29/08/2026
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Equipe acreana garante vaga na final de circuito de Laço em Rondônia

Decisão ocorre neste domingo (30), das 7h às 12h, com transmissão ao vivo pelo YouTube

Por Fhagner Soares, ContilNetAtualizado
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Equipe acreana garante vaga na final de circuito de Laço em Rondônia
Próximo circuito nacional será sediado em Sena Madureira entre os dias 17 e 20 de setembro/ Foto: Reprodução

O laçador acreano Paulo Sergio, de 58 anos, avançou para a fase final do circuito de Laço Comprido disputado no município de Colorado do Oeste, em Rondônia. Representando o município de Sena Madureira e o Rancho Marca V5, o atleta integra o time que alcançou a maior pontuação nas provas preparatórias.

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A equipe liderada pelo laçador obteve desempenho máximo durante as fases de classificação. O grupo cravou 20 armadas certeiras em 20 tentativas, garantindo a vaga direta na categoria ouro, que reúne as formações mais bem pontuadas do torneio.

“A gente está representando Sena Madureira aqui em Rondônia. Das nossas duas equipes na disputa, uma ficou na categoria ouro e a outra na prata. Conseguimos a maior pontuação do dia, vinte armadas em vinte tentativas, e avançamos com força para a decisão”, declarou o competidor.

A grande final da competição em solo rondoniense será disputada neste domingo (30), no período da manhã, entre 7h e 12h. O público poderá acompanhar todas as montarias e laçadas ao vivo pela transmissão no canal do YouTube.

Praticante da modalidade desde 2015, quando começou a laçar aos 47 anos, Paulo Sergio destacou a evolução do esporte no Acre. O atleta do Rancho Marca V5, em Sena Madureira, empreendimento que abriga a primeira pista coberta de laço construída na Região Norte.

O laçador confirmou ainda que o próximo circuito da modalidade ocorrerá em Sena Madureira, entre os dias 17 e 20 de setembro. O evento em solo acreano distribuirá mais de R$ 250 mil em premiação para os competidores das diversas categorias.

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