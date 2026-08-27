ETA II passa por manutenção e afeta abastecimento na capital

A mudança poderá afetar áreas como Portal do Calafate, Jorge Kalume, Tucumã e localidades próximas

Saerb faz manutenção e abastecimento de água diminui em Rio Branco | Foto: Secom

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou que fará uma manutenção preventiva no sistema das 14h às 17h, desta quinta-feira (27) envolvendo a Estação de Tratamento de Água II (ETA II) e equipamentos de bombeamento do Calafate.

Durante o trabalho, a ETA II funcionará em ritmo menor, enquanto os sistemas que levam água para o Segundo Distrito e o Calafate ficarão parados temporariamente. A mudança poderá afetar áreas como Portal do Calafate, Jorge Kalume, Tucumã e localidades próximas.

As equipes vão realizar inspeções e manutenção em equipamentos utilizados para bombear a água, incluindo boosters e a bomba de recalque do reservatório do Calafate. Também serão verificadas peças como mancais, rolamentos e gaxetas. Segundo o Saerb, a redução da atividade da ETA II é necessária para que o serviço seja feito com segurança.

Depois que a manutenção terminar, o abastecimento não deve voltar de uma vez. A água será liberada gradualmente, conforme os reservatórios recuperarem seus níveis e a pressão da rede for normalizada. O Saerb orienta os moradores das regiões que podem ser afetadas a economizar água durante o período da manutenção e agradece a compreensão da população.