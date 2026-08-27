Agentes do Detran são cercados e hostilizados por motoboys durante protesto

O episódio foi registrado em vídeo e as imagens passaram a circular nas redes sociais./ Foto: reprodução

Um agente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) foi hostilizado por um grupo de motoboys durante uma manifestação realizada na tarde desta quarta-feira (26), em Rio Branco. O episódio foi registrado em vídeo e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

Na gravação, o servidor aparece cercado por vários motociclistas. O momento é marcado por discussão e ânimos exaltados entre os participantes.

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Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que teria motivado a hostilização ou se alguma providência foi tomada após o ocorrido.

A mobilização reuniu motoboys, familiares e amigos de Fernando Bussons de Araújo, de 31 anos, que morreu após ser atropelado por criminosos que fugiam em um carro roubado.

O atropelamento ocorreu na noite de terça-feira (18), na Rua Boaventura, no bairro Vitória. Fernando foi socorrido em estado grave e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado.

Segundo a Polícia Militar, dois criminosos teriam roubado um veículo de um motorista de aplicativo e, durante a fuga, atingiram o entregador.

Na quarta-feira (26), os participantes percorreram ruas da capital e passaram pela residência de Fernando, onde prestaram homenagens e manifestaram solidariedade à família.