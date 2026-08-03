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EXPOACRE 2026: Mailza visita Casa do Produtor e prestigia espaço do agro

Governadora acompanhou parte das atividades desenvolvidas no local

Por Redação ContilNet
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EXPOACRE 2026: Mailza visita Casa do Produtor e prestigia espaço do agro
Assuero Veronez destacou a importância da visita e do diálogo entre o setor produtivo e o poder público. — Foto: Reprodução

A Casa do Produtor recebeu, durante a segunda noite da Expoacre 2026, a visita da governadora do Estado. Acompanhada por autoridades e convidados, ela foi recepcionada pelo presidente da FAEAC, Assuero Veronez, e conheceu o espaço mantido pelo Sistema FAEAC/SENAR/Sindicatos no Parque de Exposições.

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Durante a visita, a governadora acompanhou parte das atividades desenvolvidas no local, que reúne exposição de produtos, ações de saúde, capacitações e atendimento institucional ao público. “É muito importante prestigiar este espaço e as iniciativas que valorizam a produção rural”, afirmou a governadora.

LEIA TAMBÉM: Expoacre 2026 pode ter a maior exposição de bovinos dos últimos anos, diz Faeac

Assuero Veronez destacou a importância da visita e do diálogo entre o setor produtivo e o poder público. “Receber a governadora é uma oportunidade de apresentar nossas ações e reforçar a importância de trabalharmos juntos pelo fortalecimento do agro acreano e pelo apoio aos produtores rurais”, declarou.

Ao longo da Expoacre 2026, a Casa do Produtor recebe visitantes, produtores e representantes de diferentes instituições, funcionando como espaço de encontro e divulgação das iniciativas realizadas em benefício do campo acreano.

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