A tecnologia, a criatividade e o desenvolvimento de jogos digitais ganham destaque na Expoacre 2026. No estande do Sebrae, o público pode conferir a 3ª edição da Mostra Competitiva de Jogos da Amazônia Legal, evento promovido pela Headscon que reúne o melhor da produção de games da região norte.
Neste ano, a iniciativa bateu recorde de representatividade do Acre. De acordo com o organizador Lucas Gaspar, a mostra consolida o crescimento do mercado local de desenvolvimento de jogos.
“Em 2024 tivemos apenas um jogo, no ano passado dois, e este ano estamos com quatro jogos exibidos. O número de jogos inscritos do Acre também triplicou desde a primeira edição”, destaca Gaspar.
O avanço reflete diretamente no surgimento de novos talentos e empresas no estado.
“A gente está tendo esse crescimento do mercado e mais jovens acreanos estão fazendo seus jogos, criando seus estúdios e suas empresas”, pontua o organizador.
No total, a mostra já alcançou a marca de 30 jogos da região expostos ao longo de suas edições. Nesta edição, os 10 melhores títulos da Amazônia Legal disputam premiações de destaque nacional e internacional.
Os vencedores das categorias Melhor Jogo do Júri Popular e Melhor Jogo do Júri Técnico receberão R$ 18 mil cada, além de vagas para integrar delegações em dois dos maiores eventos de games do mundo: Gamescon Alemanha e a Gamescon LATAM, realizado em São Paulo.
Outras quatro categorias também premiarão desenvolvedores com pacotes estimados em R$ 3.500 cada para participação no evento paulista.
Os jogos selecionados estão disponíveis para testes no espaço do Sebrae na Expoacre. Além de conhecer as novidades tecnológicas e apoiar os estúdios regionais votando no jogo favorito, os visitantes que passarem pelo estande podem concorrer a brindes.
“Então venham cá conferir, vai ser muito bacana. É só vir se divertir, escolher o jogo favorito. E se for do Acre, quem sabe vai para a Alemanha, né?”, convida Lucas Gaspar.
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