Ana Alice Nolasco gravou um vídeo compartilhando o desejo de tirar uma foto com a cantor

Moradora de Senador Guiomard e fã declarada da "Boiadeira", a menina realizou recentemente sua festa de aniversário com a temática da artista. — Foto: Cedida

A cantora Ana Castela se apresenta em Rio Branco, nesta quinta-feira (6), como parte da programação da Expoacre. Com um público infantil muito forte, muitas crianças sonham em conhecer a boiadeira, como é chamada a cantora.

No Acre, Ana Alice Nolasco, de 8 anos, gravou um vídeo compartilhando o desejo de tirar uma foto com a cantora.

“Ela é minha maior inspiração. Eu gosto muito dela, eu curto as músicas dela. Eu amo ela e esse vai ser meu maior show. Eu vou gostar muito, eu vou curtir, é meu sonho ver ela. Eu quero só poder tirar uma foto com ela”, disse.

Moradora de Senador Guiomard e fã declarada da “Boiadeira”, a menina realizou recentemente sua festa de aniversário com a temática da artista e agora vive a expectativa de conseguir realizar o maior sonho da sua vida: ver a ídola de perto e tirar uma foto com ela durante a passagem da cantora pelo estado.

A mãe de Ana Alice, Elizete Nolasco Ferreira, relatou a emoção da família diante da proximidade do evento.

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Segundo ela, a dedicação da menina vem de longe e a família não mediu esforços para apoiar o gosto da filha, mesmo em um momento delicado marcado pela recente perda da avó, que sempre apoiava o gosto da neta.

“Parece que está passando um filme na cabeça, porque hoje de manhã eu falei assim: ‘Eu não vou deixar o sonho dela morrer, não’. Ela sempre quis conhecer a Ana, desde os três anos ela dançava e a gente achava graça. E hoje de manhã eu falei: ‘Deus, obrigado por ter me dado essa oportunidade da Ana Castela vir, eu poder levar meus filhos’, porque poder proporcionar isso para um filho é muito importante”, disse a mãe ao ContilNet.

A preparação para o show envolve uma verdadeira força-tarefa familiar. A família planeja chegar cedo ao local para conseguir um bom lugar próximo às grades. Além dos pais e da própria Ana Alice, a comitiva familiar contará com tias, tios e primas para apoiar o momento da menina.

A única ausência será a irmã caçula, de um ano e nove meses, que ficará em casa por precaução devido à grande multidão esperada

Para compor o figurino oficial, a roupa usada por Ana Alice carrega um valor afetivo e histórico para a família: foi encomendada pela internet há mais de um ano, após a menina manifestar o desejo de viver o universo da cantora.

O aniversário de 8 anos, celebrado há apenas cinco dias, também foi inteiramente tematizado com referências à artista.

A expectativa agora é que a mobilização digital faça o vídeo chegar até a equipe de Ana Castela. A família pretende levar cartazes e aguardar na entrada ou próximo ao palco na esperança de que a cantora perceba o carinho da pequena fã acreana e permita o registro fotográfico.

VÍDEO: