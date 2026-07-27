27/07/2026
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Família faz rifa para ajudar menino de 5 anos com tumor cerebral

Kennedy Alan realiza radioterapia diariamente

Por Dry Alves, ContilNet 27/07/2026 às 18:30
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Família faz rifa para ajudar menino de 5 anos com tumor cerebral
Kennedy faz radioterapia todos os dias/Foto: Reprodução

A família de Kennedy Alan, de 5 anos, iniciou uma campanha solidária para ajudar nas despesas do tratamento do menino, diagnosticado há cerca de dois meses com um tumor no tronco cerebral.

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Segundo a mãe, Kennedy está em tratamento contra o câncer e precisa ir todos os dias ao Hospital do Câncer para realizar sessões de radioterapia. A rotina diária de deslocamentos aumentou os gastos da família, que agora pede apoio para custear o transporte e outras necessidades relacionadas aos cuidados com a criança.

“Meu filho está em tratamento todos os dias. Se pudessem nos ajudar”, pediu a mãe ao procurar o ContilNet para divulgar a campanha.

Além de receber doações, a família está promovendo uma rifa solidária. Cada número custa R$ 10 e os prêmios são um kit da Eudora, um relógio smartwatch e R$ 100 via Pix.

As pessoas interessadas em adquirir um número ou contribuir diretamente podem entrar em contato pelo telefone (68) 99259-1440. O número também funciona como chave Pix, registrada em nome de Camily Agdelha de Oliveira.

Todo o valor arrecadado será destinado às despesas do tratamento e ao transporte diário de Kennedy até a unidade hospitalar.

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