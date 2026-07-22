Com a abundância do pescado, pescadores têm conseguido capturar grandes quantidades de mandim

A comercialização do peixe também contribui para o aquecimento da economia local | Foto: ContilNet

A fartura de peixes durante o período da piracema tem refletido diretamente no bolso dos consumidores em Sena Madureira. Nesta quarta-feira (22), o quilo do mandim está sendo comercializado por apenas R$ 10, um dos menores preços registrados nos últimos meses no município.

No Porto da Feira, principal ponto de comercialização de pescado da cidade, a movimentação é intensa desde as primeiras horas do dia. Moradores aproveitam a grande oferta para garantir o peixe, considerado um dos alimentos mais apreciados pelos acreanos, especialmente pelos moradores do Vale do Iaco.

Com a abundância do pescado, pescadores têm conseguido capturar grandes quantidades de mandi, aumentando a oferta e, consequentemente, reduzindo o preço do produto. A expectativa é que os valores permaneçam baixos enquanto durar o período de maior incidência da piracema.

Além de beneficiar os consumidores, a comercialização do peixe também contribui para o aquecimento da economia local. O aumento das vendas movimenta diversos setores, gerando renda para pescadores, vendedores, transportadores e comerciantes que atuam no entorno do Porto da Feira.

Tradicional na culinária regional, o mandi continua sendo uma das espécies mais procuradas pela população. Com o preço acessível e a grande oferta, a tendência é de que o movimento permaneça intenso nos próximos dias, consolidando a piracema como um importante período para a economia e a cultura de Sena Madureira.

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Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet