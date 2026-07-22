Prêmio Alfabetiza vai reconhecer 10 escolas municipais em Rio Branco | Foto: Marcos Araújo, Secom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), publicou na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial do Estado (DOE) a Portaria nº 336, de 15 de julho de 2026, que institui o Prêmio Alfabetiza Rio Branco – Compromisso com a Alfabetização. A iniciativa tem como objetivo reconhecer escolas da rede municipal que se destacarem nos indicadores de alfabetização dos estudantes.

De acordo com a portaria, a premiação será baseada nos resultados do Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar (Avalia Acre) 2025, considerando exclusivamente o desempenho dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa, nos eixos de leitura e escrita. Serão levados em conta os estudantes classificados nos níveis de proficiência Proficiente e Avançado.

A criação do prêmio busca reconhecer e valorizar as escolas que alcançarem melhores resultados na alfabetização, incentivar a evolução dos indicadores educacionais do município, fortalecer o uso de dados pedagógicos no planejamento das ações escolares e promover a troca de experiências bem-sucedidas entre as unidades de ensino.

Poderão concorrer todas as escolas municipais de Ensino Fundamental que possuam turmas regulares de 2º ano e que tenham registrado, no mínimo, 80% de participação dos estudantes na aplicação do Avalia Acre.

A premiação será dividida em duas categorias. A primeira, Top 10 da Alfabetização, contemplará as dez escolas com melhor desempenho, garantindo que pelo menos uma seja da zona rural. Já a categoria Excelência Municipal reconhecerá as três escolas que obtiverem os melhores resultados absolutos em leitura e escrita em toda a rede municipal.

Caso haja empate, serão considerados critérios como o maior percentual de estudantes no nível avançado, o crescimento em relação ao ano anterior, a taxa de participação dos alunos na avaliação e, por fim, a decisão da Comissão Avaliadora Municipal.

As três escolas vencedoras da categoria Excelência Municipal receberão o Troféu Institucional Alfabetiza Rio Branco. Além disso, as dez unidades premiadas receberão certificados de reconhecimento destinados às equipes gestoras e aos professores do 2º ano.

Como desdobramento da iniciativa, a Secretaria Municipal de Educação promoverá um seminário e um fórum para que as escolas premiadas compartilhem suas práticas pedagógicas, além de divulgar as experiências de sucesso nos canais oficiais da Prefeitura.