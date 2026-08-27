Gonzaga se filiou ao Republicanos/Foto: ContilNet

O deputado estadual Luiz Gonzaga aceitou, nesta quinta-feira (27), o convite para se filiar ao Republicanos, partido do candidato ao Governo do Acre, Alan Rick. A confirmação ocorreu durante o evento em que Gonzaga declarou apoio à candidatura de Alan, a convite do presidente estadual da sigla, Roberto Duarte.

O convite foi feito publicamente durante o ato, após elogios à trajetória de Gonzaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O parlamentar foi lembrado pela atuação como presidente e primeiro-secretário da Casa.

“Você é um cara honrado, um cara de palavra, transparente, honesto. E eu quero, em nome das Forças Armadas, dar o apoio ao nosso governador. Mas quero reiterar o convite do nosso governador de lhe convidar, meu irmão, para você se filiar ao Republicanos!”, afirmou Duarte.

Na sequência, o convite foi direcionado a Gonzaga, que aceitou de imediato. O momento foi acompanhado por gritos e aplausos da plateia, que repetia “Abona! Abona! Abona!”.

O participante também pediu que a ficha de filiação do deputado fosse abonada por Alan Rick.

“Eu quero que você tenha a honra de a sua ficha ser abonada pelo nosso futuro governador!”, declarou Duarte.

A entrada no Republicanos acontece após Gonzaga anunciar o apoio a Alan Rick na disputa pelo Governo do Acre. Antes de confirmar a adesão, o deputado explicou que sua decisão foi baseada na responsabilidade com o Estado e na avaliação de que Alan seria o melhor candidato.

“A minha consciência reconhece quem é o melhor, e eu também tenho que ter compromisso e responsabilidade com o povo do Acre (…) Portanto, é Alan Rick”, afirmou.

Durante o evento, Alan Rick também destacou a trajetória política de Gonzaga, que já foi eleito seis vezes para a Assembleia Legislativa, e afirmou que o deputado abriu mão de uma candidatura à reeleição para defender o projeto do Republicanos.