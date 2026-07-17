O anúncio foi feito por meio das redes sociais da governadora, que destacou o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e a responsabilidade fiscal

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

A governadora Mailza Assis anunciou nesta sexta-feira (17) que o Governo do Acre fará o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais no próximo dia 29 de julho. Na mesma data, também será depositada a primeira parcela do 13º salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais da governadora, que destacou o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e a responsabilidade fiscal.

“Sextou com notícia boa! No dia 29 de julho, o salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas estará na conta. E tem mais: a primeira parcela do 13º também será paga na mesma data”, escreveu Mailza.

Segundo a governadora, a medida reforça o compromisso do Estado em manter o calendário de pagamentos em dia e garantir previsibilidade aos servidores.

“É o Governo do Estado cumprindo mais um compromisso com responsabilidade, respeito e valorização de quem trabalha pelo nosso Acre”, afirmou.

A liberação dos recursos deve injetar milhões de reais na economia acreana ainda no fim de julho, beneficiando o comércio e o setor de serviços em todo o estado, especialmente com a proximidade da Expoacre, período em que tradicionalmente há aumento na movimentação econômica.