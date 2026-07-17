Mailza vistoria Parque de Exposições e acelera preparativos da Expoacre

"A Expoacre é muito mais do que uma feira. É um espaço que gera oportunidades, fortalece a economia, cria empregos e valoriza quem produz no nosso estado", pontuou

A governadora foi ao parque ainda nesta sexta-feira (17)/Foto: Reprodução

A governadora Mailza Assis acompanhou, na manhã desta sexta-feira (17), o andamento das obras e dos preparativos para a realização da 51ª edição da Expoacre, durante uma visita ao Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A feira, considerada o maior evento de negócios, agronegócio e entretenimento do Acre, será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto.

Durante a inspeção, a governadora percorreu os principais espaços que estão recebendo melhorias para receber expositores e visitantes. Entre os locais vistoriados estiveram o Espaço da Indústria, a Arena de Rodeios e o Espaço do Agricultor, onde equipes trabalham nos últimos ajustes da estrutura.

“A Expoacre é muito mais do que uma feira. É um espaço que gera oportunidades, fortalece a economia, cria empregos e valoriza quem produz no nosso estado. Estamos acompanhando de perto cada detalhe para garantir uma edição ainda melhor para os acreanos e para todos que visitarem o evento”, afirmou a governadora.

A edição deste ano foi estruturada para ampliar a participação da iniciativa privada e fortalecer o ambiente de negócios. A previsão é reunir cerca de 600 expositores, com maior espaço destinado a empresas, produtores rurais e empreendedores, reduzindo a presença de estandes institucionais.

Segundo o governo, a proposta é consolidar a Expoacre como uma vitrine para os diferentes setores produtivos do estado, estimulando novos negócios e incentivando o crescimento da economia local. Além da movimentação econômica, a programação contará com atrações voltadas ao entretenimento, cultura e lazer, beneficiando também pequenos produtores, agricultores familiares e empreendedores de diversas regiões do Acre.

A expectativa da organização é que a 51ª Expoacre registre resultados superiores aos da edição passada, tanto na geração de negócios quanto na circulação de visitantes ao longo dos nove dias de evento.