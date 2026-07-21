Bombeiros fazem buscas no Rio Purus/Foto: Reprodução

Francisco Pessoa Alves está desaparecido desde a noite de domingo (19), após a embarcação em que viajava naufragar nas águas do Rio Purus. O acidente aconteceu por volta das 19h, e, desde então, equipes do Corpo de Bombeiros Militar realizam uma força-tarefa para tentar localizar a vítima.

De acordo com as informações apuradas, Francisco navegava em uma bajola acompanhado de dois amigos quando, por motivos ainda desconhecidos, a embarcação afundou. Os outros dois ocupantes conseguiram escapar com vida, mas perderam o contato com Francisco logo após o naufrágio.

As buscas foram iniciadas na manhã desta segunda-feira (20), com a atuação de mergulhadores do Pelotão Náutico do Corpo de Bombeiros e apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), que auxilia nas varreduras da região.

Durante a operação, os militares realizaram aproximadamente 80 minutos de mergulho em uma área estimada em 500 metros. Paralelamente, também foram feitas buscas de superfície em um trecho de cerca de 10 quilômetros do Rio Purus.

Até o encerramento desta reportagem, Francisco Pessoa Alves permanecia desaparecido. O Corpo de Bombeiros informou que as buscas continuam e que as equipes permanecerão mobilizadas enquanto houver condições de prosseguir com a operação. A corporação também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima neste momento de angústia.