Idoso morre afogado durante pescaria em açude de Senador Guiomard

Pescaria termina em tragédia no interior/Foto: ContilNet

João Luiz de Moraes Mendonça, de 62 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (20) após se afogar durante uma pescaria em uma propriedade localizada no Ramal Santo Antônio, no km 18 da AC-40, na zona rural de Senador Guiomard.

Conforme informações apuradas no local, o idoso havia chegado à chácara acompanhado de três amigos para pescar com uma rede de arrastão. O proprietário da propriedade relatou que João Luiz apresentava sinais de embriaguez antes de entrar na água.

Em determinado momento da pescaria, o homem desapareceu no açude. Os amigos ainda tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram retirá-lo da água, acionando imediatamente os órgãos de emergência.

Uma equipe de mergulhadores do Pelotão Náutico do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar foi enviada ao local. Após aproximadamente 12 minutos de buscas submersas, os militares localizaram o corpo da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve na ocorrência com uma ambulância de suporte básico. No entanto, ao chegar à propriedade, a equipe médica apenas confirmou a morte de João Luiz.

Policiais militares realizaram o isolamento da área para o trabalho da perícia. Após os levantamentos feitos pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido aos exames de praxe.

A Polícia Civil de Senador Guiomard abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do afogamento. Segundo as informações iniciais, as pessoas que acompanhavam a vítima não conseguiram esclarecer exatamente como o acidente aconteceu.