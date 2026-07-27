Homem é encontrado morto boiando em córrego na capital acreana

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia criminal

O caso deverá ser investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil | Foto: ContilNet

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando na manhã desta segunda-feira (27) em um córrego de esgoto localizado em uma área de mata às margens da Estrada do Calafate, no bairro Habitar Brasil, na região da Vila Betel, em Rio Branco. O caso é o terceiro registro de encontro de cadáver na capital acreana em menos de 48 horas.

Segundo informações de testemunhas, por volta das 3h da madrugada, moradores da região ouviram gritos de socorro vindos da área de mata. Já durante a manhã, ao irem verificar o local, encontraram o corpo do homem boiando às margens do córrego. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do 1º Batalhão confirmou que a vítima aparentava estar sem sinais vitais.

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Os policiais solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Ao chegar ao local, a equipe médica apenas constatou o óbito.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia criminal.

Durante a análise preliminar, o perito criminal identificou possíveis lesões e outros indícios aparentes de violência, levantando a suspeita de que a morte tenha sido provocada por ação criminosa. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

O laudo conclusivo, que deverá ser emitido em aproximadamente 30 dias, apontará a causa da morte e poderá auxiliar na identificação da vítima.

O caso deverá ser investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil, que buscará esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

Com este caso, chega a três o número de corpos encontrados em Rio Branco em menos de 48 horas, aumentando a preocupação das autoridades com a sequência de ocorrências violentas registradas na capital acreana.

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