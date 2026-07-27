Quais os bairros afetados pela falta de água em Rio Branco nesta segunda?

O problema começou na madrugada de domingo (26) por volta das 4h

A previsão da autarquia é concluir os trabalhos até o fim da tarde desta segunda-feira (27) | Foto: Val Fernandes, Secom

Moradores de seis regiões de Rio Branco enfrentam impactos no abastecimento de água nesta segunda-feira (27) após uma falha no sistema de captação da Estação de Tratamento de Água II (ETA II). As áreas afetadas são: Regional Central, Placas, Horto, Calafate, Segundo Distrito e São Francisco.

O problema começou na madrugada de domingo (26), por volta das 4h, quando equipes do Centro de Controle Operacional (CCO) do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) identificaram a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, equipamento responsável por enviar até 1 mil litros de água por segundo para a ETA II.

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De acordo com o Saerb, a falha ocorreu após uma movimentação do solo na área de captação, provocada pela redução do nível do Rio Acre. O deslocamento comprimiu os cabos subterrâneos que alimentavam a bomba, causando superaquecimento, curto-circuito e a paralisação do equipamento.

Desde então, equipes da autarquia atuam de forma ininterrupta para recuperar o sistema. Para acessar o trecho danificado, foi necessário realizar escavações com auxílio de máquinas e trabalho manual.

Além do reparo emergencial, o Saerb iniciou uma mudança definitiva no sistema elétrico da bomba. A rede subterrânea será substituída por uma estrutura aérea, com instalação de posteamento e rede compacta, semelhante ao modelo utilizado pelas concessionárias de energia.

Segundo o gerente de Manutenção do Saerb, Eder Franco, a alteração deve aumentar a segurança operacional e reduzir o risco de novas interrupções.

“Além de solucionar o problema, estamos implantando uma alternativa mais segura. A substituição da rede subterrânea por uma rede aérea reduzirá significativamente o risco de novas interrupções provocadas pela movimentação do solo, garantindo mais confiabilidade ao sistema de captação da ETA II”, afirmou.

Enquanto o serviço é realizado, o Saerb mantém um plano alternativo de operação, com adequações na adutora de 700 milímetros e no sistema de bombeamento para tentar reduzir os impactos no fornecimento.

A previsão da autarquia é concluir os trabalhos até o fim da tarde desta segunda-feira (27). Após a retomada da produção, a distribuição de água deve ocorrer de forma gradual nas regiões afetadas.