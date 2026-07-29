Homem invade  abrigo e tenta atacar venezuelanos com faca em Rio Branco

Vítimas reagiram para conter o agressor, que sofreu graves lesões na cabeça e passará por cirurgia/ Foto: ContilNet

Um homem identificado como Matheus Benjamin de Oliveira, de 31 anos, foi preso após invadir uma casa de passagem para imigrantes e tentar matar cidadãos venezuelanos utilizando uma faca e, posteriormente, uma ripa de madeira, na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua Alvorada, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar e relatos das vítimas, Matheus estaria promovendo desordem na via pública antes de chegar ao abrigo. Ainda conforme as informações repassadas aos policiais, ele apresentava comportamento alterado e, supostamente, estaria sob efeito de álcool e outras substâncias. De posse de uma faca, o homem passou a desferir golpes contra a lona de uma das tendas na tentativa de invadir o local e atacar os imigrantes.

Para se defender, os venezuelanos utilizaram ripas para impedir a entrada do agressor. Após perder a faca durante a confusão, Matheus também se apoderou de uma ripa e continuou perseguindo as vítimas, tentando agredi-las.

Em determinado momento, os imigrantes conseguiram cercar o suspeito e passaram a agredi-lo para contê-lo. A maior parte dos golpes atingiu a região da cabeça, provocando graves lesões. Matheus caiu ao solo e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.

Policiais do 1º Batalhão atenderam à ocorrência, realizaram os primeiros levantamentos e efetuaram a prisão do suspeito ainda no local. Imagens encaminhadas à reportagem mostram o momento em que Matheus corre atrás das vítimas com uma ripa, tentando agredi-las.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após o atendimento, e ainda apresentando comportamento alterado, Matheus foi colocado algemado em uma viatura da Polícia Militar, com apoio da equipe do SAMU, e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado estável, mas deverá ser submetido a procedimento cirúrgico em razão da gravidade das lesões na cabeça.

Os imigrantes venezuelanos também foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestaram depoimento sobre o ocorrido. Conforme a Polícia Militar, Matheus é apontado como autor da tentativa de homicídio, enquanto os venezuelanos são tratados como vítimas da ação criminosa. Após receber alta médica, o suspeito deverá ser apresentado na delegacia, onde responderá pelos crimes atribuídos a ele.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar todas as circunstâncias da ocorrência, incluindo a reação dos imigrantes durante a tentativa de contenção do agressor.