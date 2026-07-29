Retirada de ingressos para os shows da Expoacre 2026 começa nesta quarta

Entradas gratuitas para atrações como Leonardo, Ana Castela e Wesley Safadão exigem a doação de 2 kg de alimentos

Espaço será preparado para a Expoacre/Foto: Reprodução

Os frequentadores que pretendem acompanhar as apresentações musicais da Expoacre 2026 devem ficar atentos ao cronograma de bilheteria. A distribuição dos ingressos solidários teve início às 8h desta quarta-feira (29), em estruturas montadas em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana. O atendimento segue contínuo até as 20h e será repetido na quinta-feira (30), no mesmo horário.

A entrada para os shows é gratuita mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis por bilhete. Conforme diretriz divulgada pela organização, a retirada é limitada a um ingresso por CPF para cada atração, permitindo que o mesmo cidadão garanta acesso às sete apresentações programadas, desde que efetue a doação equivalente a cada dia.

A programação artística foi detalhada durante o evento de lançamento da feira agropecuária, realizado na noite de terça-feira (28), no Parque de Exposições Wildy Viana. Na oportunidade, o Governo do Estado anunciou que a execução da Expoacre ficará sob coordenação direta da Secretaria da Casa Civil. A medida atende a uma decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), que determinou a suspensão dos contratos anteriormente firmados com Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

A grade de shows no palco principal foi estruturada com os seguintes horários e atrações:

Domingo (2/8), às 22h: Leonardo

Segunda-feira (3/8), às 22h: Natanzinho Lima

Terça-feira (4/8), às 22h: Padre Fábio de Melo

Quarta-feira (5/8), às 22h: Wesley Safadão

Quinta-feira (6/8), às 22h: Ana Castela

Sexta-feira (7/8), às 21h: Banda Som e Louvor

Domingo (9/8): Bruno e Marrone (encerramento)

Os portões do Parque de Exposições e os estandes comerciais funcionarão diariamente das 18h às 3h.

Cavalgada e proteção animal

A abertura oficial do evento será marcada pela tradicional Cavalgada. Para o desfile deste ano, o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) expediu uma recomendação destinada a assegurar a proteção e o bem-estar dos equídeos.

Entre as regras estabelecidas pelo órgão controlador estão a permissão de apenas um montador por animal e a obrigatoriedade da comprovação de vacinação silvestre em dia para o acesso ao percurso.