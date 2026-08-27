Indígenas fecham BR-317 após cacique denunciar abandono de filho preso

Segundo o cacique, o jovem sofre de epilepsia e está há quatro dias desacordado

Indígenas bloquearam a BR-317, que liga Rio Branco, no Acre, ao município de Boca do Acre, no Amazonas, nesta quinta-feira (27). O protesto ocorre no km 124, e é liderado pelo cacique Raimundo Andrade da Silva Apurinã que tem como principal reivindicação atendimento adequado para o filho dele, que estaria preso em Boca do Acre.

Segundo o cacique, o jovem sofre de epilepsia e está há quatro dias desacordado. Ele afirma ainda que o filho não estaria conseguindo ingerir sequer água e denuncia que a situação de saúde do rapaz não estaria recebendo a devida atenção.

Raimundo Andrade afirma que decidiu bloquear a rodovia para chamar a atenção das autoridades, especialmente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), e cobrar providências para garantir assistência ao filho.

“A Justiça está matando meu filho à míngua. Por isso, para chamar a atenção das autoridades, principalmente da Funai, eu resolvi fechar a BR. Enquanto não derem um suporte para cuidar da saúde do meu filho, eu não vou abrir essa estrada”, disse o cacique.

Ainda de acordo com Raimundo, o bloqueio não tem previsão para ser encerrado. A rodovia, segundo ele, só será liberada após o comparecimento de um representante da Justiça de Boca do Acre para negociar uma solução para o caso.

Até o momento, não há informações sobre a previsão de liberação da BR-317 nem sobre eventuais medidas adotadas pelas autoridades para atender à reivindicação dos manifestantes.