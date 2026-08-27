Os clientes e parceiros interessados na revenda podem contar com a linha completa de suplementos

Loja na Estrada Dias Martins/Foto: Reprodução

A Be Strong, empresa acreana referência no mercado de suplementos e artigos fitness, deu início a uma nova fase em sua trajetória comercial. A empresa lançou oficialmente seu novo site e estruturou uma nova linha de trabalho voltada para o atacado, com foco em expandir a comercialização de seus produtos para os municípios do Acre.

Ao ContilNet, o proprietário Lucas Fernandes explicou que a iniciativa busca ampliar o alcance da marca. Como a capital já conta com forte presença física, o objetivo principal da plataforma digital é facilitar o acesso para clientes.

Além disso, Lucas explicou que a nova linha de trabalho da empresa, o atacado, engloba todo o portfólio da loja. Os clientes e parceiros interessados na revenda podem contar com a linha completa de suplementos, que inclui whey, creatina, pré-treinos, encapsulados e outros produtos.

Confira o novo site da Be Strong.

“O site já está no ar. Nós colocamos os produtos que mais saem e o intuito principal é que a informação chegue tanto do site como do atacado para municípios. Aqui a gente já tem lojas físicas. Nós começamos essa semana e vai ser praticamente com a toda nossa linha”, destacou.

Iniciada oficialmente nesta semana, a modalidade de atacado engloba praticamente todo o portfólio da marca. Os clientes e parceiros interessados na revenda podem contar com a linha completa de suplementos, que inclui:

Whey Protein

Creatina

Pré-treinos

Encapsulados

Enquanto expande sua atuação para o restante do estado via e-commerce e vendas em grande escala, a Bestrong mantém sólida sua estrutura na capital acreana. Atualmente, a rede conta com três unidades físicas em funcionamento em Rio Branco, estrategicamente localizadas nos seguintes pontos: na Rua Isaura Parente, no Conjunto Mariana e no Village.