27/08/2026
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Be Strong aposta no atacado e lança site para ampliar vendas nos municípios

Os clientes e parceiros interessados na revenda podem contar com a linha completa de suplementos

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Be Strong aposta no atacado e lança site para ampliar vendas nos municípios
Loja na Estrada Dias Martins/Foto: Reprodução

A Be Strong, empresa acreana referência no mercado de suplementos e artigos fitness, deu início a uma nova fase em sua trajetória comercial. A empresa lançou oficialmente seu novo site e estruturou uma nova linha de trabalho voltada para o atacado, com foco em expandir a comercialização de seus produtos para os municípios do Acre.

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Ao ContilNet, o proprietário Lucas Fernandes explicou que a iniciativa busca ampliar o alcance da marca. Como a capital já conta com forte presença física, o objetivo principal da plataforma digital é facilitar o acesso para clientes.

Além disso, Lucas explicou que a nova linha de trabalho da empresa, o atacado, engloba todo o portfólio da loja. Os clientes e parceiros interessados na revenda podem contar com a linha completa de suplementos, que inclui whey, creatina, pré-treinos, encapsulados e outros produtos.

Confira o novo site da Be Strong.

O site da Be Strong já está no ar

O site da Be Strong já está no ar/Foto: Reprodução

“O site já está no ar. Nós colocamos os produtos que mais saem e o intuito principal é que a informação chegue tanto do site como do atacado para municípios. Aqui a gente já tem lojas físicas. Nós começamos essa semana e vai ser praticamente com a toda nossa linha”, destacou.

Iniciada oficialmente nesta semana, a modalidade de atacado engloba praticamente todo o portfólio da marca. Os clientes e parceiros interessados na revenda podem contar com a linha completa de suplementos, que inclui:

  • Whey Protein
  • Creatina
  • Pré-treinos
  • Encapsulados

Enquanto expande sua atuação para o restante do estado via e-commerce e vendas em grande escala, a Bestrong mantém sólida sua estrutura na capital acreana. Atualmente, a rede conta com três unidades físicas em funcionamento em Rio Branco, estrategicamente localizadas nos seguintes pontos: na Rua Isaura Parente, no Conjunto Mariana e no Village.

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