Jairo Cassiano destaca força do projeto de Alan e projeta campanha vitoriosa

Cassiano destacou o entusiasmo da militância e a relevância do momento para o cenário político acreano

"Nossa expectativa é a melhor possível", diz Jairo Cassiano. — Foto: Sophia Sobralino

Presente na convenção do Republicanos na tarde deste sábado (25), no Ginásio do Sesc, o articulador político e pré-candidato a deputado estadual Jairo Cassiano comemorou a consolidação da chapa majoritária e da aliança partidária em torno do senador Alan Rick.

Em entrevista durante o evento, Cassiano destacou o entusiasmo da militância e a relevância do momento para o cenário político acreano.

“Nossa expectativa é a melhor possível. Estou muito alegre em estar fazendo parte desse momento tão importante, desse projeto libertador. Vai ser uma honra poder continuar representando o nosso povo na Assembleia Legislativa. Tamos juntos com esperança, muito esperançosos que vai dar tudo certo”, afirmou.

A declaração de Jairo Cassiano reforça o clima de unidade entre os correligionários e pré-candidatos das seis legendas que compõem a coligação (Republicanos, Novo, PSD, DC, Avante e Democrata), que lança mais de 100 nomes para as disputas proporcionais e consolida a candidatura de Alan Rick ao Governo do Estado.

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