Lula oficializa Josimar Batista como novo reitor da Ufac

A confirmação da nomeação ocorre após a realização do processo eleitoral interno da Ufac

Josimar Batista é oficializado reitor da Ufac no Diário Oficial da União | Foto: Reprodução

Quase quatro meses depois da consulta à comunidade acadêmica, a Universidade Federal do Acre (Ufac) teve oficialmente definido quem comandará a instituição pelos próximos quatro anos. O professor Josimar Batista Ferreira foi nomeado reitor por meio de decreto do presidente da República, publicado nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União (DOU).

A posse está prevista para o dia 12 de agosto, data em que terá início o mandato referente ao período de 2026 a 2030. Atualmente, Josimar ocupa o cargo de vice-reitor da universidade.

A confirmação da nomeação ocorre após a realização do processo eleitoral interno da Ufac. No segundo turno, realizado em 26 de março, o professor venceu a disputa pela Reitoria ao conquistar 52,74% dos votos da comunidade universitária.

O resultado da eleição chamou atenção pela formação da futura gestão. Apesar de integrarem chapas diferentes durante a campanha, Josimar trabalhará ao lado da professora Almecina Balbino Ferreira, eleita vice-reitora. Ela fazia parte da chapa “Juntos pela Ufac”, liderada pelo professor Carlos Moraes, e recebeu 53,2% dos votos para o cargo de vice.

Com a publicação da nomeação, fica oficializada a nova administração da universidade, que será responsável pela condução das atividades acadêmicas, científicas, de extensão e da gestão administrativa da instituição ao longo dos próximos quatro anos.

Quem é Josimar Batista Ferreira

Eleito no segundo turno das eleições, Josimar Batista Ferreira será o próximo reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) para o período de 2026 a 2030. O resultado coloca à frente da instituição um professor com trajetória construída na própria universidade e origem no interior do estado.

Filho de produtor rural, Josimar teve acesso à educação por meio de bolsa de estudos ainda na juventude e, posteriormente, ingressou no ensino superior. Ao longo da formação acadêmica, contou com políticas de permanência estudantil, como apoio à alimentação e participação em atividades de pesquisa e extensão.

Na UFAC, consolidou carreira como docente e participou da vida acadêmica em diferentes frentes. Durante a campanha, apresentou propostas voltadas à gestão universitária e ao fortalecimento de políticas estudantis.