Momento foi registrado e divulgado no perfil oficial da Energisa

Momento foi registrado e divulgado no perfil oficial da Energisa/Foto: reprodução

Uma cena inusitada chamou a atenção nas redes sociais após ser compartilhada pela Energisa. Durante a leitura de um medidor de energia, um agente da concessionária teve um encontro inesperado com um morador bastante diferente: um macaquinho.

O episódio aconteceu no município de Feijó, no interior do Acre.

Curioso, o animal se aproximou do funcionário e, segundo a publicação, fez questão de “receber” a conta de energia.

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O momento foi registrado e divulgado no perfil oficial da Energisa, arrancando risadas e comentários dos internautas, que se divertiram com a reação do macaquinho durante a visita do agente de leitura.