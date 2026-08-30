Mãe acompanha filho autista em quadrilha escolar após menino ficar sem par

Nutricionista acompanhou a criança durante a apresentação em Rio Branco para garantir inclusão na atividade festiva

Mãe defende a presença de crianças atípicas em eventos sociais com o suporte adequado das famílias/ Foto: @enjoyclub.ac

A nutricionista Andressa de Sá acompanhou o filho autista durante a apresentação de uma quadrilha escolar em Rio Branco. A decisão de subir ao palco com a criança ocorreu após o menino ficar sem par para a atividade.

Para evitar que o filho ficasse fora do evento festivo, a mãe atípica optou por assumir o lugar na dança e realizar o desejo do menino de participar da integração com os colegas.

“Eu não queria que ele deixasse de participar porque não tinha um par. Então, eu fui dançar com ele”, relata a nutricionista.

A presença dos pais em eventos escolares voltados para crianças no espectro autista envolve o acompanhamento constante devido ao ambiente de alta sobrecarga sensorial. Locais com som alto, grande concentração de pessoas e alterações bruscas no cotidiano demandam estratégias de suporte para evitar desconforto.

Andressa ressalta que a presença ao lado do filho permitiu que ele mantivesse o sentimento de segurança durante todo o percurso da dança, garantindo o acolhimento necessário no espaço coletivo.