29/07/2026
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Mara Rocha escolhe pastor e empresário como seus suplentes ao Senado

Por Everton Damasceno, ContilNet 29/07/2026 às 15:01
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Mara Rocha escolhe pastor e empresário como seus suplentes ao Senado
Mara Rocha tem um empresário e um pastor como suplentes/Foto: Reprodução

A pré-candidata ao Senado pelo Republicanos, Mara Rocha, definiu os dois nomes que irão compor sua chapa como suplentes nas eleições de 2026. A oficialização será feita nesta quarta-feira (29), durante uma coletiva de imprensa.

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O primeiro suplente será o pastor Raimundo Moreira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular em Rio Branco.

Já a segunda suplência ficará com o empresário Francisco Moreira, representante da região do Alto Acre. Ele é cunhado da ex-deputada Leila Galvão. 

Mara Rocha é um dos nomes lançados pelo Republicanos para concorrer a uma das duas vagas do Acre no Senado Federal. Pela legislação eleitoral, cada candidato ao Senado registra dois suplentes, que assumem o mandato em caso de afastamento definitivo ou temporário do titular, conforme previsto na Constituição Federal. 

Com a definição dos suplentes, a chapa de Mara Rocha fica completa para a homologação da candidatura.

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