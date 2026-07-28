Marcello Moura homenageia Mailza e Cristovam no lançamento da Expoacre

Moura destacou a parceria entre a CDL e o governo na realização das Olimpíadas de Educação Financeira

Marcello ressaltou que a iniciativa reforça o objetivo de transformar a Expoacre em um ambiente cada vez mais voltado aos negócios. — Foto: ContilNet

Durante a coletiva de imprensa de lançamento da Expoacre 2026, realizada nesta terça-feira (28), no Parque de Exposições, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Branco, Marcello Moura, homenageou a governadora do Acre, Mailza Assis, e o secretário-chefe da Casa Civil, Cristovam Pontes. O reconhecimento foi direcionado às ações do Governo do Estado voltadas ao fortalecimento da maior feira de negócios do Acre e ao incentivo ao setor produtivo.

Em seu pronunciamento, Moura destacou a parceria entre a CDL e o governo na realização das Olimpíadas de Educação Financeira, projeto social que, segundo ele, demonstra o compromisso da gestão estadual com o futuro das crianças acreanas.

O presidente da CDL contou que, na segunda-feira (27), esteve na zona rural do município de Bujari para inscrever mais uma escola na iniciativa. Graças ao apoio do Estado, o projeto chegará neste ano a 50 escolas, beneficiando cerca de 25 mil crianças com ações de educação financeira.

“Por meio da parceria que o governo fez, apostando e acreditando no nosso projeto, vamos chegar a 50 escolas e a 25 mil crianças alcançadas pela educação financeira”, afirmou.

Além da homenagem à governadora, Marcello Moura também entregou uma honraria ao secretário-chefe da Casa Civil, Cristovam Pontes, em reconhecimento às medidas adotadas pelo governo para impulsionar os negócios durante a Expoacre.

Segundo ele, uma das principais conquistas para o setor foi a aprovação da lei que concede isenção do IPVA para veículos comercializados durante o período da feira. A medida, conforme explicou, era uma demanda antiga das concessionárias e foi atendida pelo governo em parceria com a Assembleia Legislativa.

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“O setor das concessionárias solicitou mais uma vez a isenção do IPVA para o período da Expoacre. Essa é uma ação que gera um importante efeito nas vendas, aumenta o faturamento e também a arrecadação por meio da comercialização de automóveis, motocicletas, caminhões e implementos”, destacou.

Marcello ressaltou que a iniciativa reforça o objetivo de transformar a Expoacre em um ambiente cada vez mais voltado aos negócios, ampliando as oportunidades para empresários e consumidores.

“Esse é um reconhecimento pelo serviço que o governo está fazendo, ajudando a Expoacre a se tornar cada vez mais uma feira de negócios. O governo foi sensível às necessidades do comércio, atendeu ao pedido do setor junto com a Assembleia Legislativa e aprovou a lei que isenta o IPVA durante o período da exposição”, afirmou.

Ao encerrar sua fala, o presidente da CDL agradeceu à governadora Mailza Assis, ao secretário Cristovam Pontes e ao governo estadual pelo apoio às iniciativas do setor empresarial. Ele destacou que medidas como a isenção do imposto fortalecem a economia, estimulam novos investimentos e geram emprego e renda.

“É importante para gerar emprego, gerar renda e criar oportunidades. A Expoacre se transforma em uma mini cidade durante a feira e precisa oferecer essa resposta econômica para que possamos apostar cada vez mais nela como um grande centro de comércio e de negócios”, concluiu.

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