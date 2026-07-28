Dmanda por um espaço mais amplo e funcional é recorrente entre os setores que organizam a feira

Governadora descartou mudanças repentinas sem o devido respaldo orçamentário e logístico. — Foto: ContilNet

O crescimento anual da Expoacre e as limitações físicas do Parque de Exposições Wildy Viana voltaram a colocar em pauta a possibilidade de mudança do local do evento nos próximos anos. Durante o lançamento oficial da feira, nesta terça-feira (28), a governadora Mailza Assis revelou que o Poder Executivo tem a intenção de planejar uma nova estrutura própria para o evento, embora a transição dependa de viabilidade econômica e planejamento.

De acordo com a gestora, a demanda por um espaço mais amplo e funcional é recorrente entre os setores que organizam e participam da feira agropecuária.

“Para os organizadores, a gente tem sempre recebido essa reclamação do espaço já estar pequeno e também da burocracia que a gente enfrenta para a utilização dele. Mas é algo histórico e bem tradicional aqui”, pontuou Mailza Assis.

Transição exige cautela e aportes financeiros

Apesar das limitações do parque atual, a governadora descartou mudanças repentinas sem o devido respaldo orçamentário e logístico, destacando o risco de alterar a estrutura em cima da hora.

“Este ano não daria para mudar, acho que seria um risco muito grande a gente fazer uma outra estrutura. Mas, para um futuro bem próximo, a gente pode pensar sim, devido ao tamanho, por aqui não comportar mais a feira, que cresce a cada ano”, explicou.

O objetivo de um novo projeto, segundo Mailza, seria criar um espaço definitivo que evite o custeio recorrente com obras temporárias de adequação antes de cada edição.

“A intenção é a gente pensar numa forma, dentro das possibilidades econômicas do Estado — o que não foi possível desta vez —, de conseguir ter um lugar próprio, que a gente possa estruturar e que não precise, todos os anos, ser feito, reformado ou ampliado. Temos a intenção de fazer isso sim, mas não posso dizer aqui se logo na próxima Expoacre”, concluiu a governadora.