O destaque para o estado do Acre está no primeiro volume da série

Marina Silva/ Foto: Reprodução

A luta pela preservação ambiental ganhou as páginas da literatura infantil por meio da coleção “Heróis e Heroínas da Floresta”, do selo infantil Vooinho, da editora Voo.

Escrita por Ricardo Voltolini e ilustrada pela artista indígena Moara Tupinambá, a obra traz biografias reais adaptadas como aventuras para aproximar crianças de temas como biodiversidade e sustentabilidade.

O destaque para o estado do Acre está no primeiro volume da série, intitulado “Marina da Floresta”, que narra a vida de Marina Silva. Nascida no Acre e criada em uma família de seringueiros, a trajetória de Marina é retratada desde a superação de aprender a ler aos 16 anos até sua consolidação como uma das vozes mais importantes do Brasil na proteção da floresta.

A coleção completa também homenageia outros grandes defensores da biodiversidade.

O segundo livro, “Dot, a semeadora de florestas”, relembra a missionária norte-americana Dorothy Stang, que dedicou décadas no Pará a apoiar agricultores locais e defender o manejo sustentável da terra até sua morte em 2005.

O terceiro volume foca no líder indígena do Maranhão, Olímpio Guajajara, conhecido como “guardião do planeta”, que atua na linha de frente na proteção da mata contra o desmatamento ilegal.

Com ilustrações que valorizam a memória cultural e visam conscientizar as novas gerações, a iniciativa tem um propósito solidário: todo o lucro obtido com a venda dos livros será revertido para o projeto Amazônia Viva, focado na capacitação de novos líderes e cuidadores na região amazônica.