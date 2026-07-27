27/07/2026
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Marina vira personagem em livro infantil sobre defensores da Amazônia

O destaque para o estado do Acre está no primeiro volume da série

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 27/07/2026 às 15:04
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Marina vira personagem em livro infantil sobre defensores da Amazônia
Marina Silva/ Foto: Reprodução

A luta pela preservação ambiental ganhou as páginas da literatura infantil por meio da coleção “Heróis e Heroínas da Floresta”, do selo infantil Vooinho, da editora Voo.

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Escrita por Ricardo Voltolini e ilustrada pela artista indígena Moara Tupinambá, a obra traz biografias reais adaptadas como aventuras para aproximar crianças de temas como biodiversidade e sustentabilidade.

O destaque para o estado do Acre está no primeiro volume da série, intitulado “Marina da Floresta”, que narra a vida de Marina Silva. Nascida no Acre e criada em uma família de seringueiros, a trajetória de Marina é retratada desde a superação de aprender a ler aos 16 anos até sua consolidação como uma das vozes mais importantes do Brasil na proteção da floresta.

Marina Silva se tornou personagem de um livro infantil

Marina Silva se tornou personagem de um livro infantil/Foto: Divulgação

A coleção completa também homenageia outros grandes defensores da biodiversidade. 

O segundo livro, “Dot, a semeadora de florestas”, relembra a missionária norte-americana Dorothy Stang, que dedicou décadas no Pará a apoiar agricultores locais e defender o manejo sustentável da terra até sua morte em 2005.

O terceiro volume foca no líder indígena do Maranhão, Olímpio Guajajara, conhecido como “guardião do planeta”, que atua na linha de frente na proteção da mata contra o desmatamento ilegal.

Com ilustrações que valorizam a memória cultural e visam conscientizar as novas gerações, a iniciativa tem um propósito solidário: todo o lucro obtido com a venda dos livros será revertido para o projeto Amazônia Viva, focado na capacitação de novos líderes e cuidadores na região amazônica.

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