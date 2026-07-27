Estande também será um espaço para fortalecer o diálogo com instituições/Foto: Val Fernandes/Secom

A poucos dias da abertura da Expoacre 2026, a Prefeitura de Rio Branco intensifica os preparativos para participar da maior feira de negócios do Acre. Neste ano, a gestão municipal contará com um estande ampliado, onde serão apresentados serviços, ações e projetos desenvolvidos por diversas secretarias.

No espaço, os visitantes poderão conhecer de perto o trabalho realizado pela administração municipal, além de acessar informações sobre programas e iniciativas em andamento. Entre os destaques estão as ações das secretarias de Agricultura e de Turismo.

No último sábado (25), o prefeito Alysson Bestene esteve no Parque de Exposições Wildy Viana para acompanhar a montagem da estrutura que será utilizada durante a feira.

“A Prefeitura terá um espaço maior para mostrar tudo o que vem realizando em Rio Branco, com várias secretarias presentes. Também será um ambiente para discutir bons projetos, fortalecer parcerias com a CDL, a Associação Comercial e outros setores, criando oportunidades para novos negócios e contribuindo com o desenvolvimento econômico da nossa capital”, disse Bestene.

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Segundo o prefeito, o estande também será um espaço para fortalecer o diálogo com instituições, apresentar projetos voltados ao desenvolvimento de Rio Branco e aproximar a população das ações realizadas pela prefeitura. Além disso, parte da estrutura administrativa da prefeitura irá funcionar no local.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco