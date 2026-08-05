MC Daniel é confirmado na ExpoTarauacá; veja programação completa

Feira reúne shows, cavalgada e rodeio/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Tarauacá confirmou o cantor MC Daniel como uma das principais atrações da ExpoTarauacá 2026. O artista se apresenta no dia 29 de agosto, durante a quarta e última noite da feira agropecuária, considerada um dos maiores eventos do interior do Acre.

Conhecido nacionalmente como o “Falcão do Funk”, MC Daniel levará ao público seus principais sucessos e dividirá o palco com o cantor sertanejo Léo Magalhães, encerrando a programação de shows da edição deste ano.

A ExpoTarauacá será realizada entre os dias 26 e 29 de agosto, reunindo rodeio, cavalgada, exposição agropecuária, atrações culturais e shows nacionais. A expectativa da organização é atrair milhares de visitantes e movimentar a economia local por meio do turismo, comércio e setor de serviços.

A programação começa no dia 26 de agosto com a escolha da Rainha do Rodeio e show do cantor Panda. No dia 27, ocorre a abertura oficial do rodeio, seguida da apresentação da dupla João Lucas & Marcelo. A sexta-feira, 28 de agosto, será dedicada à Noite Gospel, com show de Samuel Mariano, além do rodeio e apresentação da cantora Tatty Dantas.

O encerramento, no sábado (29), contará com a tradicional cavalgada, a grande final do rodeio e os shows de MC Daniel e Léo Magalhães, fechando a programação da feira.

A ExpoTarauacá é um dos principais eventos do calendário cultural e agropecuário do Acre, reunindo produtores rurais, empreendedores e visitantes de diversas regiões do estado. Com a confirmação de MC Daniel, a organização aposta em uma das maiores edições da história do evento.

Programação completa

26 de agosto, quarta-feira

Escolha da Rainha do Rodeio e show nacional com Panda.

27 de agosto, quinta-feira

Abertura oficial do rodeio e show nacional com João Lucas & Marcelo.

28 de agosto, sexta-feira

Noite Gospel com Samuel Mariano, rodeio e show nacional com Tatty Dantas.

29 de agosto, sábado

Cavalgada, grande final do rodeio e shows nacionais com MC Daniel e Léo Magalhães.