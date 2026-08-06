Moradores da região do Antimary interditaram, na manhã desta quinta-feira (6), um trecho da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, em protesto pela falta de melhorias no ramal que dá acesso às comunidades da localidade, pertencente ao município de Bujari.

Os manifestantes utilizam o bloqueio da rodovia como forma de chamar a atenção das autoridades para as dificuldades enfrentadas diariamente devido às más condições da estrada vicinal. Segundo eles, a situação do ramal compromete o tráfego de veículos, o escoamento da produção rural e o deslocamento dos moradores.

Até o momento, não há registro da presença de representantes da Prefeitura de Bujari no local para dialogar com os manifestantes e tentar negociar a liberação da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também ainda não havia comparecido à área da manifestação.

O bloqueio afeta o trânsito na principal ligação entre Sena Madureira e Rio Branco, formando filas de veículos nos dois sentidos. Os moradores afirmam que permanecerão no local até que haja uma resposta concreta por parte do poder público em relação às reivindicações apresentadas.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet