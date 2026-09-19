Morte de jovem acreano em SC comove familiares e amigos no Acre

José Kaique, de 23 anos, estava desaparecido desde terça-feira após sair para tomar café na orla

Polícia Científica realiza pericia para determinar as causas da morte do profissional acreano/ Foto: Reprodução

A busca pelo maquiador acreano José Kaique Martins de Azevedo, de 23 anos, terminou de forma trágica na manhã deste sábado (19) em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O corpo do jovem foi encontrado nas águas da Praia Central.

Segundo informações apuradas pelo Jornal Razão e confirmadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, José Kaique estava desaparecido desde a última terça-feira (15). Na data do sumiço, o jovem cumpriu a rotina normal de trabalho em um salão de beleza local, onde interagiu com colegas, abraçou a proprietária do estabelecimento e comentou que o dia estava bonito, afirmando que iria à orla marítima para tomar um café.

Após sair do local de trabalho, o maquiador não retornou e não manteve mais contato com amigos ou familiares.

O resgate da vítima mobilizou os bombeiros durante a manhã deste sábado. A última imagem registrada de José Kaique mostra o jovem caminhando pela estrutura do Molhe da Barra Sul em direção à faixa de praia.

As autoridades policiais e periciais acionaram a Polícia Científica para os procedimentos formais de identificação e elaboração dos laudos técnicos. A Polícia Civil mantém as apurações abertas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido após a passagem do jovem pelo ponto monitorado pelas câmeras de segurança.

Natural do Acre, o jovem era reconhecido por amigos e familiares pela dedicação à carreira na área da beleza e do visagismo. O translado do corpo para o Acre e os atos fúnebres devem ser definidos pela família após a liberação do IML catarinense.