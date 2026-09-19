Renato Melo, informou que motorista sofreu apenas escoriações leves e que carga foi transferida para outro veículo para garantir entregas

Acidente ocorreu quando condutor tentou desviar de imperfeições na pista durante o trajeto/ Foto: Reprodução

O empresário acreano Renato Melo, utilizou suas redes sociais para relatar o tombamento de um dos caminhões que transportava mercadorias. Segundo o empresário, o acidente ocorreu no momento em que o condutor tentou desviar de buracos e imperfeições na pista, causados pelas péssimas condições de trafegabilidade da rodovia.

Apesar da gravidade do tombamento, o motorista do veículo sofreu apenas escoriações leves, sem fraturas ou ferimentos graves. Em vídeo publicado para clientes e seguidores, o empresário tranquilizou a família do colaborador e ressaltou que os danos foram restritos à estrutura do caminhão e aos bens materiais.

Para cumprir o cronograma de entregas e evitar prejuízos aos clientes que aguardavam as mercadorias, a empresa enviou outro veículo ao local do acidente para realizar o transbordo imediato dos produtos. Com a operação de logística rápida, a carga seguiu viagem para o destino final.

Ao comentar o episódio, Renato Melo fez uma reflexão sobre os desafios diários enfrentados no setor de transportes e logística na região Norte. O empresário destacou a resiliência necessária para lidar com imprevistos nas estradas e reafirmou a continuidade das operações da empresa.