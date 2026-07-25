25/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Na convenção, Jarude saúda Rico e se declara à esposa que era indicada a vice

arude fez questão de demonstrar maturidade política ao cumprimentar o empresário Ricardo Leite

Por Everton Damasceno, ContilNet 25/07/2026 às 19:20
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Na convenção, Jarude saúda Rico e se declara à esposa que era indicada a vice
"Tenho certeza de que você fará um excelente trabalho junto com o nosso governador", diz Emerson Jarude. — Foto: Sophia Sobralino

Um dos momentos marcantes nos discursos da convenção do Republicanos, na tarde deste sábado (25), no Ginásio do Sesc, foi a fala de Emerson Jarude, presidente da executiva estadual do partido NOVO no Acre. O partido havia apresentado o nome de sua esposa, Ana Paula Correia, para compor a vaga de vice-governador na chapa majoritária.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Ao subir ao pódio, Jarude fez questão de demonstrar maturidade política ao cumprimentar o empresário Ricardo Leite, oficializado como o vice na chapa liderada pelo senador Alan Rick, e desejou sucesso no projeto.

“Vai levar para dentro do Estado todo o conhecimento e tudo aquilo que você tem de melhor. Desejo sorte”, declarou Jarude a Ricardo Leite. — Foto: Reprodução

“Tenho certeza de que você fará um excelente trabalho junto com o nosso governador e vai levar para dentro do Estado todo o conhecimento e tudo aquilo que você tem de melhor. Desejo sorte”, declarou Jarude a Ricardo Leite.

Em seguida, o dirigente partidário se declarou publicamente para Ana Paula Correia diante do ginásio lotado, agradecendo pela parceria de vida e de caminhada política.

“Minha esposa Ana Paula também, amor da minha vida, obrigado por tudo. Te amo! Obrigado por caminhar ao meu lado e acreditar sempre que é possível fazer um Estado diferente. Vamos juntos rumo ao Palácio e à vitória!”, finalizou Jarude, sob aplausos do público.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.