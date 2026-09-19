Na TV, Mailza reage a críticas: “Não aceito me diminuírem por ser mulher”

Em inserção que estreou neste sábado (19), candidata à reeleição destaca trajetória de trabalho

A inserção termina com o compromisso de continuar trabalhando para fazer o Acre avançar | Foto: Ascom

Mailza reagiu aos ataques contra sua candidatura em uma inserção eleitoral que estreou na televisão neste sábado (19) e defendeu uma disputa voltada aos resultados para a população. “Enquanto tem gente me atacando, eu estou trabalhando. Porque o Acre não precisa de fofoca, precisa de resultado”, afirma a candidata à reeleição ao governo do Acre.

Na peça, Mailza destaca sua origem no interior e atribui sua chegada ao governo ao trabalho e à própria trajetória. “Mulher sim, sou mulher sim, e sou uma mulher de muita fibra. Vim do interior, comecei de baixo e cheguei até aqui com muito trabalho, seriedade e honestidade. E não foi favor de ninguém”, declara.

Sem citar adversários, a candidata também rejeita tentativas de desqualificação por ser mulher. “Eu não tenho medo de ataque, não tenho medo de crítica e não vou aceitar que tentem me diminuir porque sou mulher”, diz.

A mensagem combina a defesa de sua história com a cobrança por um debate sobre o que precisa ser feito pelo estado. Ao contrapor os ataques ao trabalho, Mailza reforça que sua prioridade é apresentar resultados à população acreana.

A inserção termina com o compromisso de continuar trabalhando para fazer o Acre avançar, retomando a mensagem central de sua campanha.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom