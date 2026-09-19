Alysson Bestene mostra avanço das obras do 1001 Dignidade em Rio Branco

Prefeito acompanhou de perto o andamento do empreendimento habitacional

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, publicou neste sábado (19) imagens de uma visita às obras do Conjunto Habitacional 1001 Dignidade. /Foto: reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, publicou neste sábado (19) imagens de uma visita às obras do Conjunto Habitacional 1001 Dignidade, na capital acreana. Na publicação, o prefeito mostrou o andamento dos trabalhos e destacou a expectativa de que o empreendimento represente a realização do sonho da casa própria para famílias do município.

Durante a visita, Alysson afirmou que acompanhar de perto a execução da obra permite verificar o avanço de cada etapa do projeto. Segundo ele, a construção faz parte de uma iniciativa voltada à oferta de moradia e à melhoria das condições de vida das famílias que serão beneficiadas.

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“Cada etapa dessa obra nos aproxima de um futuro com mais dignidade, segurança e qualidade de vida para a nossa população”, escreveu o prefeito.

Na postagem, o gestor também afirmou que a administração municipal pretende continuar trabalhando para melhorar as condições de vida da população de Rio Branco.