“Não vou me calar”: candidata solta nota sobre resultado do Rainha do Rodeio

Um dia após recusar a faixa de Princesa do Laço no palco do Palácio Rio Branco, a candidata Maiane Sobrinho publicou uma dura nota de repúdio na noite deste domingo (26). No manifesto, a participante do concurso Rainha do Rodeio da Expoacre 2026 voltou a classificar o resultado como injusto, cobrou transparência da organização e afirmou que não aceitará “que a verdade seja tratada como inconveniente”.

A manifestação ocorre após a confusão registrada na noite de sábado (25), quando Maiane rejeitou o título logo após o anúncio da pontuação, declarou no microfone que o concurso havia sido “roubado” e deixou o local sob protestos de familiares e torcedores.

Na nota divulgada em suas redes sociais, Maiane afirmou que optou por aguardar antes de se pronunciar publicamente, mas decidiu que não poderia se calar diante do que presenciou.

“Esperei. Observei. Silenciei quando muitos esperavam uma reação imediata. Mas chega um momento em que o silêncio deixa de ser prudência e passa a ser conivência com aquilo que não pode ser normalizado”, escreveu a candidata.

Ela rebateu as críticas de que a recusa da faixa seria falta de postura e garantiu que o questionamento é técnico. “Questionar não é não saber perder. Exigir coerência não é desrespeitar um resultado. A indignação nunca foi pela posição ocupada, mas pelos questionamentos que surgiram diante da forma como tudo foi conduzido”, pontuou.

Um dos pontos centrais do desabafo foi a desvalorização, segundo ela, de elementos tradicionais da cultura sertaneja na fase final do julgamento. Maiane questionou como itens como o uso do berrante e da moxinga — exigidos nas seletivas — pareceram perder peso na avaliação decisiva dos jurados.

A candidata revelou ainda que enfrentou problemas estruturais a 48 horas da decisão:

“Apenas dois dias antes da apresentação, toda a estrutura que havia sido planejada foi barrada. Em vez de desistir, respirei fundo e reconstruí absolutamente tudo do zero em tempo recorde”, revelou.

Diante do protesto e da renúncia no palco, a organização do concurso aplicou o regulamento e repassou o título de Princesa do Laço para a quarta colocada na classificação geral, Maysa Valadão, que aceitou o posto.

A corte oficial da feira ficou composta pela Rainha do Rodeio, pela Princesa do Laço Maysa Valadão e pela Madrinha dos Peões Josefa Inácio. A organização da Expoacre ainda