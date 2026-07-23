Narciso Mendes recebe alta após infarto e segue recuperação em casa

Narciso em imagem após deixar hospital. — Foto: Cedida

Após dias de internação por conta de um princípio de infarto, o empresário e ex-deputado federal Narciso Mendes recebeu alta hospitalar e já está em casa, onde dará continuidade ao processo de recuperação ao lado da família.

Narciso foi internado no último fim de semana após passar mal durante a comemoração de seus 80 anos, em um restaurante de Rio Branco. Levado inicialmente ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), ele foi submetido a uma angioplastia, procedimento no qual recebeu quatro stents, além da implantação de um marcapasso provisório.

Durante o período de internação, o empresário permaneceu sob os cuidados das equipes do HemoCardio e da UTI do Hospital Santa Juliana. A evolução positiva do quadro clínico permitiu que ele deixasse o hospital para seguir o tratamento em casa.

Nos últimos dias, a esposa de Narciso, a empresária Célia Mendes, utilizou as redes sociais para agradecer pelas orações, pelas mensagens de carinho e pelo atendimento prestado pelos profissionais de saúde. Em uma publicação, ela afirmou que a recuperação do marido representa uma nova oportunidade concedida por Deus e destacou o trabalho das equipes médicas que atuaram desde os primeiros atendimentos até o acompanhamento hospitalar.

Célia também fez um agradecimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), ressaltando a importância da rede pública no atendimento prestado ao empresário.

Agora em casa, Narciso Mendes seguirá em recuperação, acompanhado pela família e por sua equipe médica.