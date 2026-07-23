Estado registrou 20 focos de fogo no mês, menos da metade da média observada entre 2010 e 2024

Estado também apresentou uma leve redução em relação a junho de 2025, quando foram registrados 21 focos de fogo, uma queda de 4,76%. — Foto: Reprodução

O Acre registrou apenas 20 focos de fogo em junho de 2026, número 58,79% inferior à média histórica para o mês, que é de 48 ocorrências entre 2010 e 2024. Os dados são do boletim InfoQueima, que classifica o resultado do estado como “moderadamente abaixo da média”, com score de -1,04, indicando um comportamento inferior ao padrão histórico.

Além de ficar bem abaixo da média dos últimos 15 anos, o estado também apresentou uma leve redução em relação a junho de 2025, quando foram registrados 21 focos de fogo, uma queda de 4,76%.

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O boletim também mostra que nenhum município acreano apareceu entre os 30 com maior número de focos de fogo do país no período. Da mesma forma, nenhuma Terra Indígena, Unidade de Conservação ou assentamento rural do Acre figurou entre as áreas mais afetadas pelos eventos de fogo em junho.

Os números reforçam que o estado teve um mês de junho com baixa incidência de queimadas em comparação ao histórico nacional, embora o monitoramento continue sendo considerado essencial com a aproximação do período mais crítico da estiagem na Amazônia.