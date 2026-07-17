A convenção realizada nesta sexta-feira marca o lançamento oficial da pré-candidatura de Petecão

Petecão chega ao lançamento de pré-candidatura acompanhado por prefeitos/Foto: Matheus Mello/ContilNet

O senador Sérgio Petecão (PSD) chegou ao evento de lançamento de sua pré-candidatura à reeleição, na manhã desta sexta-feira (17), em Rio Branco, acompanhado por prefeitos de municípios do interior do Acre.

Ao lado do senador estavam a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes; o prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães; o prefeito de Feijó, Railson Ferreira; e o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz.

Também participou da chegada o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita.

A convenção realizada nesta sexta-feira marca o lançamento oficial da pré-candidatura de Petecão à reeleição ao Senado Federal. O evento reúne lideranças políticas, prefeitos, vereadores e apoiadores na capital acreana.