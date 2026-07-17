21/07/2026
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“Só na convenção”, diz Alan Rick sobre definição do vice durante evento de Petecão

Fernanda Hassem e Rico Leite são cotados para compor a chapa

Por Matheus Mello, ContilNet 17/07/2026 às 18:19
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“Só na convenção”, diz Alan Rick sobre definição do vice durante evento de Petecão
Fernanda Hassem e Rico Leite são cotados para compor a chapa/Foto: ContilNet

O senador Alan Rick (Republicanos) afirmou nesta sexta-feira (17) que o nome de seu candidato a vice-governador será anunciado apenas na convenção partidária marcada para o dia 25 de julho.

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A declaração foi dada durante o lançamento da pré-candidatura à reeleição do senador Sérgio Petecão (PSD), em Rio Branco, na presença dos dois nomes apontados como cotados para a vaga: a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e o empresário Rico Leite.

Questionado sobre quando faria o anúncio, Alan respondeu:

“Meu vice será anunciado na nossa convenção. Mas os dois estão aqui. Os dois queridos estão aqui. Só na convenção mesmo.”

Ao ser perguntado sobre o clima entre os dois pré-candidatos à vaga, o senador afirmou:

“Pacífico, de amor, de esperança e de união pelo Acre. Momento muito especial. Hoje é o dia do Petecão. Vamos falar do Petecão.”

A convenção do Republicanos, quando Alan Rick pretende oficializar sua candidatura ao Governo do Acre e anunciar o nome que comporá a chapa majoritária, está marcada para o dia 25 de julho.

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