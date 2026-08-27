PoderData: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no 2º turno

Lula e Flávio Bolsonaro/ Foto: Reprodução

A nova pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (27) aponta uma disputa apertada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em uma possível segunda etapa da eleição presidencial. Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio soma 44%. Outros 9% disseram que votariam branco ou nulo e 2% não souberam responder.

Na simulação de primeiro turno, Lula registra 38%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%. O cenário mudou em relação ao levantamento anterior, divulgado em 12 de agosto, quando o atual presidente tinha 41% e Flávio permanecia com 35%. Entre os demais nomes testados, Renan Santos aparece com 4%, o mesmo percentual de Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Pablo Marçal (PRTB) tem 3%, Romeu Zema (Novo) marca 2%, enquanto Samara Martins (UP) e Hertz Dias (PSTU) registram 1% cada. Os demais ficaram entre 0% e 1%.

A pesquisa também apresentou outros possíveis confrontos no segundo turno. Lula teria 44% contra 37% de Renan Santos. Em uma disputa com Zema, o atual presidente aparece com 44%, diante de 43% do governador mineiro. Já contra Caiado, Lula marca 43%, enquanto o ex-governador de Goiás chega a 44%.

Avaliação do governo

Além das intenções de voto, o levantamento perguntou aos eleitores como eles avaliam o governo Lula. 48% classificaram a administração como ruim ou péssima, enquanto 33% consideraram o governo ótimo ou bom e 17% disseram que é regular. Outros 2% não responderam.

Na avaliação direta do trabalho do presidente, 50% afirmaram desaprovar a atuação de Lula, contra 42% que aprovam. Outros 8% não souberam responder.

A pesquisa também investigou como os eleitores reagiriam a denúncias de corrupção envolvendo candidatos durante a campanha. 66% disseram que mudariam de voto se fossem apresentadas provas. Outros 8% afirmaram que mudariam mesmo sem provas, enquanto 20% manteriam a escolha e 6% não souberam responder.

O PoderData entrevistou 2.400 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 26 de agosto, em 555 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04974/2026.