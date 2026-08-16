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Prazo para pedir voto em trânsito termina nesta quinta-feira no Acre

Eleitor pode solicitar até 20 de agosto

Por Dry Alves, ContilNet
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Prazo para pedir voto em trânsito termina nesta quinta-feira no Acre
Prazo do voto em trânsito termina agora/Foto: Reprodução

O prazo para solicitar o voto em trânsito nas eleições de 2026 termina nesta quinta-feira (20). No Acre, o serviço estará disponível apenas em Rio Branco, único município do estado com mais de 100 mil eleitores aptos.

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A modalidade permite que o eleitor vote temporariamente fora da cidade onde está registrado. Para fazer o pedido, é necessário estar com a situação regular no cadastro eleitoral.

A solicitação pode ser apresentada pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. No sistema, o interessado deve procurar a opção de transferência temporária do local de votação.

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Quem já realizou o procedimento também tem até quinta-feira para alterar ou cancelar a solicitação. Depois do prazo, o eleitor habilitado ficará impedido de votar na seção de origem e deverá comparecer ao local escolhido para o voto em trânsito.

Localização determina cargos disponíveis

Os cargos disponíveis dependerão do local onde a pessoa estiver no dia da eleição. O eleitor inscrito em outro município acreano que estiver em Rio Branco poderá votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Já quem estiver fora do Acre poderá votar somente para presidente da República. A mesma regra vale para eleitores de outros estados que solicitarem o voto em trânsito na capital acreana.

A transferência é temporária e não altera definitivamente o domicílio eleitoral. Após as eleições, a inscrição retorna automaticamente à seção de origem.

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. As regras e a relação dos locais habilitados estão disponíveis no portal do TRE-AC.

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