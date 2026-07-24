Prefeitura divulga nota sobre processamento de reajuste de temporários

Segundo prefeitura, a homologação do reajuste dos servidores efetivos ocorreu antes da dos temporários. — Foto: Reprodução

A Prefeitura divulgou, nesta sexta-feira (24), uma nota oficial sobre o processamento do reajuste salarial de 5% destinado aos servidores do quadro temporário. De acordo com a administração municipal, foi identificada uma falha sistêmica durante o processamento em lote da folha de pagamento.

Segundo o comunicado, a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa já identificou os casos afetados e informou que adota as medidas necessárias para regularizar o processamento. A nota também esclarece que os lançamentos não foram concluídos na folha corrente em razão das atividades relacionadas ao processamento dos reajustes dos servidores efetivos e da rotina de fechamento da folha de pagamento.

Ainda conforme a prefeitura, a homologação do reajuste dos servidores efetivos ocorreu antes da dos temporários, o que influenciou a ordem de processamento adotada pela equipe responsável.

A administração municipal informou que o reajuste será processado após a conclusão das etapas em andamento.

Confira a nota na íntegra:

COMUNICADO OFICIAL: OCORRÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA NO PROCESSAMENTO EM LOTE DO REAJUSTE DE 5% (CINCO POR CENTO) PARA SERVIDORES DE QUADRO TEMPORÁRIO

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, vem a público informar que foi identificada uma falha sistêmica no processamento em lote referente ao reajuste salarial de 5% (cinco por cento) dos servidores integrantes do quadro temporário deste Município.

Ressalta-se que a Administração já tem pleno conhecimento dos casos afetados e encontra-se empenhada em adotar as medidas necessárias para a regularização do processamento no menor prazo possível, com vistas a garantir a efetivação do direito dos servidores temporários ao referido reajuste.

No entanto, esclarece-se que não foi possível efetivar os lançamentos no processamento corrente, uma vez que a equipe do Departamento de Folha de Pagamento já se encontrava integralmente comprometida com os lançamentos e conferências dos reajustes destinados aos servidores efetivos. Tal demanda, somada à rotina ordinária de processamento da folha de pagamento, não ensejou tempo hábil para o adequado lançamento e conferência do reajuste em questão para os servidores temporários.

Adicionalmente, cumpre destacar que a homologação do reajuste aplicável aos servidores efetivos ocorreu em momento anterior àquele previsto para os servidores temporários, o que, por consequência, determinou a priorização do processamento daquela folha em detrimento desta, dado o estrito cumprimento dos prazos legais e do calendário de pagamento municipal.

A Administração Municipal reitera seu compromisso com a regularização imediata do reajuste ora mencionado, tão logo sejam concluídas as etapas de processamento em curso.