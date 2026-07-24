Acre é incluído em projeto da Unesco para fortalecer turismo de fronteira

O projeto contempla três grandes eixos de integração internacional no território nacional

Fronteira do Peru com o Brasil pelo Acre/Foto: Jairo Carioca/Seict

O Acre foi incluído em um novo edital lançado pelo Ministério do Turismo voltado para o fortalecimento e desenvolvimento do turismo fronteiriço no país.

A iniciativa tem como objetivo a contratação de uma empresa especializada para elaborar estudos estratégicos e planos diretores voltados para as regiões de fronteira.

O projeto contempla três grandes eixos de integração internacional no território nacional. O edital contempla três lotes de contratação: fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com Argentina e Uruguai; fronteiras do Amapá e Pará com Guiana, Suriname e Guiana Francesa; fronteiras do Acre, Rondônia e Mato Grosso com Peru e Bolívia.

A medida busca estruturar rotas, valorizar as potencialidades locais e impulsionar a economia regional por meio do turismo integrado.

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As instituições e empresas interessadas em submeter propostas para a execução dos estudos devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo programa.

O envio das propostas encerra-se no dia 14 de agosto, às 17h. O procedimento deve ser realizado exclusivamente de forma eletrônica através do Portal de Compras da UNESCO Brasil. A íntegra do documento oficial e todas as orientações para a participação estão disponíveis no portal do governo em gov.br/turismo.

Turismo fronteiriço

O turismo fronteiriço é a atividade de viajar entre áreas de fronteira. Esse tipo de turismo mistura diferentes culturas, além de ajudar nas trocas de mercadorias no comércio.