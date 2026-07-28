Em todo o Brasil, a Receita vai liberar R$ 4,61 bilhões em restituições

uem tiver direito ao pagamento receberá o valor diretamente na conta bancária informada na declaração | Foto: Reprodução

A Receita Federal vai injetar R$ 10.942.670,09 na economia do Acre com o pagamento do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. O crédito será depositado na próxima sexta-feira (31) para 6.154 contribuintes do estado.

A consulta para saber se o contribuinte foi incluído neste lote está disponível desde a última sexta-feira (24). Em todo o Brasil, a Receita vai liberar R$ 4,61 bilhões em restituições para mais de 2,7 milhões de pessoas.

Quem tiver direito ao pagamento receberá o valor diretamente na conta bancária informada na declaração. O depósito é realizado pela Receita Federal por meio do Banco do Brasil.

Caso o dinheiro não seja creditado, o contribuinte poderá solicitar o agendamento do pagamento em uma conta corrente ou poupança de sua titularidade em qualquer banco. O procedimento pode ser feito em uma agência do Banco do Brasil, pela Central de Atendimento ou pelo Portal BB.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para celulares e tablets que permite consultar a situação da declaração do Imposto de Renda, verificar a liberação da restituição e acompanhar a situação cadastral do CPF.

Quem não resgatar a restituição no prazo de um ano ainda poderá solicitar o valor pela internet, utilizando o serviço Meu Imposto de Renda, disponível no Portal e-CAC, por meio do formulário eletrônico de pedido de pagamento da restituição.