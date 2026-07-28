Rodrigues Alves celebra 34 anos de emancipação política e história

Muito antes da criação do município, a região já era conhecida por sua importância histórica | Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (28), o município de Rodrigues Alves celebra 34 anos de emancipação política. Localizada no Vale do Juruá, a cidade conquistou sua autonomia em 1992 e, desde então, vem construindo sua própria história, embora suas origens sejam muito mais antigas.

Antes de se tornar município, Rodrigues Alves fazia parte dos territórios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. A emancipação ocorreu após a realização de um plebiscito e foi oficializada pela Lei nº 1.032, sancionada durante o governo de Edmundo Pinto.

Muito antes da criação do município, a região já era conhecida por sua importância histórica. O território era habitado pelo povo indígena Naua. Registros apontam que, no século XIX, esses indígenas resistiram à entrada de expedições estrangeiras que buscavam explorar o Rio Juruá.

O processo de ocupação da área ganhou força com o ciclo da borracha. No início do século XX, famílias passaram a viver na região trabalhando na extração do látex e na agricultura. Na época, a localidade era conhecida como Seringal Florianópolis e, anos depois, recebeu o nome de Colônia Rodrigues Alves, em homenagem ao ex-presidente da República Francisco de Paula Rodrigues Alves.

Na década de 1960, uma tentativa de encontrar petróleo na região também marcou a história da comunidade. Embora a exploração não tenha encontrado reservas, a iniciativa gerou empregos temporários e atraiu novos moradores, contribuindo para o crescimento da então vila.

Com o aumento da população e o desenvolvimento da região, surgiu o movimento pela independência administrativa. O objetivo foi alcançado em 28 de julho de 1992, quando Rodrigues Alves deixou de ser distrito e passou a administrar seus próprios recursos e serviços públicos.

Atualmente, o município é reconhecido pela riqueza ambiental, pela produção agrícola e pela forte ligação com a cultura do Vale do Juruá. Ao completar 32 anos de emancipação, Rodrigues Alves celebra não apenas a data de sua criação, mas também a trajetória construída por gerações de moradores que ajudaram a desenvolver uma das cidades mais importantes da região.