28/07/2026
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Rodrigues Alves celebra 34 anos de emancipação política e história

A emancipação ocorreu após a realização de um plebiscito

Por Suene Almeida, ContilNet 28/07/2026 às 08:28
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Rodrigues Alves celebra 34 anos de emancipação política e história
Muito antes da criação do município, a região já era conhecida por sua importância histórica | Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (28), o município de Rodrigues Alves celebra 34 anos de emancipação política. Localizada no Vale do Juruá, a cidade conquistou sua autonomia em 1992 e, desde então, vem construindo sua própria história, embora suas origens sejam muito mais antigas.

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Antes de se tornar município, Rodrigues Alves fazia parte dos territórios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. A emancipação ocorreu após a realização de um plebiscito e foi oficializada pela Lei nº 1.032, sancionada durante o governo de Edmundo Pinto.

Muito antes da criação do município, a região já era conhecida por sua importância histórica. O território era habitado pelo povo indígena Naua. Registros apontam que, no século XIX, esses indígenas resistiram à entrada de expedições estrangeiras que buscavam explorar o Rio Juruá.

Rodrigues Alves festeja 32 anos de emancipação

Rodrigues Alves festeja 32 anos de emancipação | Foto: Reprodução

O processo de ocupação da área ganhou força com o ciclo da borracha. No início do século XX, famílias passaram a viver na região trabalhando na extração do látex e na agricultura. Na época, a localidade era conhecida como Seringal Florianópolis e, anos depois, recebeu o nome de Colônia Rodrigues Alves, em homenagem ao ex-presidente da República Francisco de Paula Rodrigues Alves.

Na década de 1960, uma tentativa de encontrar petróleo na região também marcou a história da comunidade. Embora a exploração não tenha encontrado reservas, a iniciativa gerou empregos temporários e atraiu novos moradores, contribuindo para o crescimento da então vila.

Com o aumento da população e o desenvolvimento da região, surgiu o movimento pela independência administrativa. O objetivo foi alcançado em 28 de julho de 1992, quando Rodrigues Alves deixou de ser distrito e passou a administrar seus próprios recursos e serviços públicos.

Atualmente, o município é reconhecido pela riqueza ambiental, pela produção agrícola e pela forte ligação com a cultura do Vale do Juruá. Ao completar 32 anos de emancipação, Rodrigues Alves celebra não apenas a data de sua criação, mas também a trajetória construída por gerações de moradores que ajudaram a desenvolver uma das cidades mais importantes da região.

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