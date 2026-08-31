Regional do Purus ultrapassa 64 mil habitantes, aponta IBGE

O levantamento do IBGE serve como importante referência para o planejamento de políticas públicas

Sena Madureira concentra a maior população da região, com 44.170 habitantes | Foto: ContilNet

A Regional do Purus, formada pelos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, reúne atualmente 64.512 moradores, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (28).

Sena Madureira concentra a maior população da região, com 44.170 habitantes. Em seguida aparece Manoel Urbano, com 13.057 moradores, enquanto Santa Rosa do Purus registra 7.285 habitantes.

Os números reforçam a posição de Sena Madureira como o município mais populoso da Regional do Purus, concentrando cerca de dois terços de toda a população dos três municípios.

O levantamento do IBGE serve como importante referência para o planejamento de políticas públicas, distribuição de recursos e definição de ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet